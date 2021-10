Il Liverpool di Jurgen Klopp sfiderà il Watford di Claudio Ranieri, che esordirà questa giornata. Per preparare la gara il tedesco ha studiato la Sampdoria

Sabato Claudio Ranieri esordirà con il Watford contro il Liverpool e Klopp per preparare la gara ha confidato di aver studiato la Sampdoria dell’allenatore italiano. In assenza di dati specifici su come vorrà far giocare il suo Watford, il tecnico tedesco ha preferito guardare materiale che risale alla passata stagione. Ecco perché.

LE PAROLE – «La preparazione è stata ovviamente leggermente diversa, in realtà abbiamo guardato più situazioni delle partite della Sampdoria che delle partite del Watford per preparare la partita perché ovviamente Claudio ha un modo specifico, come fa di solito».