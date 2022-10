Klopp che succede? Liverpool in caduta libera

Il Liverpool esce sconfitto anche dalla trasferta contro l’Arsenal, e ora è lecito chiedersi: Klopp che succede?

Inizio difficile di stagione per i Reds che in campionato si trovano al decimo posto e anche in Champions non stanno vivendo un grande momento. Due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per la squadra di Klopp. Numeri di una crisi non annunciata e inaspettata. Ora sono 14 i punti di distacco con l’Arsenal prima in classifica e 6 dal gruppo Champions.