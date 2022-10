Liverpool, Klopp: «Non confronto i nostri problemi con quelli passati»

Le parole di Klopp sui problemi del Liverpool in questo avvio di stagione: «Dobbiamo avere coerenza. Questo è quello che mi aspetto da noi»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda sui problemi del Liverpool in avvio di stagione. Di seguito le sue parole.

«Non riesco più a ricordare i problemi. Lasciami pensare: ‘Ok, quali erano i problemi?’ Non avevo giocatori in quella settimana da allenare e abbiamo dovuto giocare contro il Tottenham nel fine settimana, è stato un grosso problema, a dire il vero. Quindi, questo era il mio problema, non lo confronto con quelli passati. Non è importante cosa fosse sette anni fa, davvero no. Il fatto è che dobbiamo avere coerenza. Questo è quello che mi aspetto da noi. Onestamente, questo è tutto».