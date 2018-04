Klopp è la kryptonite di Guardiola: il Liverpool stronca il Manchester City

Liverpool-Manchester City è il match più a sorpresa di questi quarti di Champions League: la squadra di Jurgen Klopp ha fatto a fette quella di Pep Guardiola

Liverpool-Manchester City è finita poco fa e il risultato è clamoroso. I ragazzi di Jurgen Klopp hanno vinto l’andata dei quarti di finale di Champions League contro Pep Guardiola, a Anfield i Reds hanno trionfato per tre a zero, con tre gol nella prima parte di gara. Il Manchester City è rimasto annichilito dalla prestazione mostruosa del Liverpool, Klopp si è dimostrato ancora una volta la kryptonite di Guardiola: lo ha battuto anche in Premier League, dopo averlo già sconfitto in Bundesliga nelle scorse stagioni. Stasera, però, il Liverpool è andato vicino alla partita perfetta.

La prima frazione di gara è stata un monologo dei Reds. Salah ha capitalizzato un assist di Firmino dopo dodici minuti, Oxlade Chamberlain ha raddoppiato al ventesimo e alla mezz’ora è stato Mané a chiudere il discorso col terzo gol. Guardiola ci ha provato nella ripresa a riaprire la gara, ma il City è parso la brutta copia di se stesso. Il ritorno all‘Etihad Stadium tra una settimana si preannuncia la gara più calda dei quarti di Champions League. Il City, una delle favorite, rischia di dover salutare l’Europa.