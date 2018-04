Liverpool-Napoli: amichevole di lusso il 4 agosto a Dublino. Il comunicato sul sito ufficiale azzurro

Liverpool-Napoli, amichevole di lusso sabato 4 agosto all”Aviva Stadium’ di Dublino. Come annunciato sul sito ufficiale del club azzurro, «L’incontro e’ fissato per le ore 18.00 (local time). Nelle prossime settimane sara’ comunicato su quale piattaforma televisiva verra’ trasmesso. Si tratta di un’amichevole a risultato secco, senza tempi supplementari o rigori in caso di parità».

Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva preannunciato la partita amichevole, sottolineando: «Sarà una partita di grande prestigio contro una delle squadre piu’ forti d’Europa. Sicuramente un grande spettacolo in preparazione della prossima stagione”. I biglietti della gara, come si legge, sono in vendita da ieri attraverso la piattaforma Ticketmaster.