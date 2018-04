Il Napoli pensa a nuovi affari all’estero. De Laurentiis in Portogallo con l’agente Mendes pianifica l’acquisto di un nuovo club

Missione portoghese per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno partenopeo non lascia ma…raddoppia! Il presidente è volato in Portogallo dove ha incontrato il potente agente Jorge Mendes. Due le missioni di ADL: strappare l’accordo con Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona, possibile erede di Pepe Reina, destinato al Milan e acquistare un nuovo club straniero. Sotto osservazione rimane il Lierse, un club belga in fallimento, ma attenzione alle mosse del presidente in Portogallo perché potrebbe aprire un nuovo e florido canale con Mendes.

Jorge Mendes ha pieni poteri in Portogallo e con il suo lavoro da intermediario potrebbe aprire una nuova strada al presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole un club satellite, vuole ‘imitare’ il presidente Pozzo, proprietario dell’Udinese, che ha acquistato il Watford (i Pozzo avevano anche il Granada in Spagna ma hanno poi ceduto il comando del club spagnolo). Secondo Rai Sport, ADL non cerca solo l’accordo con Rui Patricio ma lavora per un progetto ad ampio raggio in Portogallo. Il numero uno del Napoli ha un progetto importante: trovare un club satellite per il Napoli.