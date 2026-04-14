Liverpool Psg 0-2, che serata da sogno per Dembelè! Doppietta decisiva e Reds eliminati

Liverpool Psg 0-2: come è andata la sfida dell’Anfield, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Liverpool parte con grande intensità, costruendo diverse occasioni già nei primi minuti: Kerkez, Gravenberch e soprattutto Gakpo impegnano più volte Safonov, che tiene in piedi il PSG con interventi decisivi. I Reds spingono soprattutto sulle corsie, accumulando corner e situazioni pericolose, ma senza trovare il gol. Il primo tempo è però segnato anche dagli episodi: Mac Allister viene ammonito due volte in pochi minuti e salterà la prossima gara, mentre il PSG perde per infortunio Nuno Mendes e poi Doué, costringendo Luis Enrique a due cambi forzati. Prima dell’intervallo, Dembele e Kvaratskhelia provano a pungere, ma Mamardashvili risponde presente. Si va al riposo sullo 0‑0, con il Liverpool più propositivo ma incapace di concretizzare.

Moviola Liverpool Psg: gli episodi della sfida arbitrata da Mariani! Ecco cos’è successo ad Anfield

La ripresa si apre con un Liverpool ancora aggressivo, ma il momento chiave arriva al 65’: Mariani assegna un rigore ai Reds per un intervento di Pacho, salvo poi tornare sui suoi passi dopo il check al VAR, annullando la decisione e lasciando Anfield gelato. Il PSG sfrutta l’inerzia favorevole e al 72’ passa in vantaggio: Kvaratskhelia inventa un filtrante perfetto per Dembele, che incrocia all’angolino e firma lo 0‑1. Il Liverpool reagisce con Ngumoha e Kerkez, ma Safonov continua a essere insuperabile, respingendo ogni tentativo. Slot prova a cambiare l’inerzia con Jones e altri innesti offensivi, ma la difesa parigina regge.

Nel finale il PSG chiude la partita: al 90+1 Barcola illumina la manovra e serve ancora Dembele, che con freddezza firma la doppietta personale e lo 0‑2 definitivo. Gli ultimi minuti scorrono tra falli, proteste e un Liverpool che tenta l’assalto finale senza successo. Mariani concede sei minuti di recupero, ma non cambia nulla: il PSG porta a casa una vittoria pesante, costruita sulla solidità difensiva, sulle parate di Safonov e sulla qualità devastante di Dembele, mentre il Liverpool esce tra rimpianti per le tante occasioni sprecate e il rigore cancellato dal VAR.

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