Moviola Liverpool Psg: gli episodi della sfida arbitrata da Mariani! Ecco cos’è successo ad Anfield

Moviola Liverpool Psg: gli episodi dubbi del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2025/26

Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, si sono affrontate Liverpool e Psg. Una prestazione autoritaria dell’arbitro italiano Mariani ad Anfield. Ecco gli episodi del match:

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LA MOVIOLA

Liverpool‑PSG è stata una partita ricca di episodi da moviola, soprattutto nella fase centrale del match. Nel primo tempo Maurizio Mariani ha gestito diversi momenti delicati: doppia ammonizione ravvicinata per Alexis Mac Allister, costretto a saltare la prossima gara, e un paio di interventi decisivi di Safonov, che ha negato il gol prima a Kerkez e poi a Gakpo. Il PSG ha dovuto fare i conti con due infortuni, quelli di Nuno Mendes e Desire Doué, sostituiti rispettivamente da Lucas Hernandez e Barcola. Nella ripresa, al 65’, l’episodio più discusso: Mariani assegna un rigore al Liverpool per un intervento di Pacho, ma dopo il check al VAR torna sui suoi passi e annulla il penalty, tra le proteste di Anfield.

Il match si accende ulteriormente nel finale. Al 72’ il PSG passa in vantaggio con Ousmane Dembélé, servito da Kvaratskhelia, mentre pochi minuti dopo Konaté rimedia un giallo inevitabile per un intervento in ritardo. Slot prova a cambiare l’inerzia inserendo Ngumoha e Curtis Jones, ma Safonov continua a essere decisivo, opponendosi ancora una volta ai tentativi dei Reds. Nel finale Luis Enrique effettua gli ultimi cambi per gestire il vantaggio, mentre Mariani mantiene il controllo di una gara intensa, segnata da decisioni arbitrali pesanti e da un VAR protagonista nei momenti chiave.

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