Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Liverpool, Slot riabbraccia Salah e dimentica le tensioni: «Molto bello sia tornato a segnare e a fornire assist, ma c’è un’altra cosa che mi piace maggiormente»

Published

3 secondi ago

on

By

Slot Inter Liverpool

Liverpool, Slot riabbraccia Salah e dimentica le tensioni: le parole del tecnico dei Reds in conferenza stampa dopo la vittoria sul Brighton

Arne Slot ha celebrato il ritorno al gol di Mohamed Salah nel netto 3-0 del Liverpool contro il Brighton in FA Cup. Il tecnico olandese, oltre alla rete su rigore e all’assist fornito dall’ex Roma, ha voluto sottolineare in conferenza stampa soprattutto l’abnegazione difensiva mostrata dall’attaccante egiziano, definendola un aspetto ancor più positivo delle marcature stesse per gli equilibri della squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Sembrano ormai un lontano ricordo le tensioni nate dopo il pareggio con il Leeds: il numero 11 dei Reds è tornato intoccabile, collezionando sette titolarità consecutive dopo la Coppa d’Africa. Una ritrovata armonia necessaria per silenziare le costanti sirene di mercato provenienti dall’Al-Ittihad e dalla MLS, nonostante un rinnovo contrattuale valido fino al 2027.

PAROLE – «È molto bello che sia tornato a segnare e che abbia fornito un assist. Ma penso che ciò che mi piace di più al momento è che, sebbene il gol sia qualcosa che quasi ci si aspetta da lui, stia aiutando molto la squadra anche in fase difensiva. Questo è un aspetto molto positivo, ciò di cui la squadra ha bisogno».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero14 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×