Liverpool, Slot riabbraccia Salah e dimentica le tensioni: «Molto bello sia tornato a segnare e a fornire assist, ma c’è un’altra cosa che mi piace maggiormente»

Liverpool, Slot riabbraccia Salah e dimentica le tensioni: le parole del tecnico dei Reds in conferenza stampa dopo la vittoria sul Brighton

Arne Slot ha celebrato il ritorno al gol di Mohamed Salah nel netto 3-0 del Liverpool contro il Brighton in FA Cup. Il tecnico olandese, oltre alla rete su rigore e all’assist fornito dall’ex Roma, ha voluto sottolineare in conferenza stampa soprattutto l’abnegazione difensiva mostrata dall’attaccante egiziano, definendola un aspetto ancor più positivo delle marcature stesse per gli equilibri della squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Sembrano ormai un lontano ricordo le tensioni nate dopo il pareggio con il Leeds: il numero 11 dei Reds è tornato intoccabile, collezionando sette titolarità consecutive dopo la Coppa d’Africa. Una ritrovata armonia necessaria per silenziare le costanti sirene di mercato provenienti dall’Al-Ittihad e dalla MLS, nonostante un rinnovo contrattuale valido fino al 2027.

PAROLE – «È molto bello che sia tornato a segnare e che abbia fornito un assist. Ma penso che ciò che mi piace di più al momento è che, sebbene il gol sia qualcosa che quasi ci si aspetta da lui, stia aiutando molto la squadra anche in fase difensiva. Questo è un aspetto molto positivo, ciò di cui la squadra ha bisogno».