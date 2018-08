Due club turchi interessati ad Adem Ljajic: l’attaccante serbo potrebbe lasciare il Torino qualora i granata ricevessero un’offerta congrua al suo valore

Il futuro di Adem Ljajic potrebbe essere lontano dal Torino e dalla Serie A. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante serbo potrebbe lasciare il club granata per trasferirsi in Turchia, dove a seguirlo ci sono due squadre: il Besiktas e il Trabzonspor. Il giocatore non avrebbe chiesto di essere ceduto, ma qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, il club di Urbano Cairo prenderebbe in serie considerazione la possibilità di lasciarlo andare. Novità sono attese nelle prossime ore.