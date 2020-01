Il Napoli blocca la cessione di Llorente: l’Inter torna su Giroud

Il Napoli ha momentaneamente bloccato la cessione di Fernando Llorente all’Inter. I nerazzurri tornano forti su Giroud

Il Napoli ha ottenuto il sì di Matteo Politano per il trasferimento in azzurro e ora deve solo perfezionare l’intesa con l’Inter. Ma come riporta Sky Sport, i partenopei hanno momentaneamente bloccato la cessione di Fernando Llorente in nerazzurro.

Aurelio De Laurentiis non è così convinto di lasciar partite lo spagnolo visto l’infortunio di Dries Mertens. Ecco perché Beppe Marotta è pronto a tornare alla carica per Olivier Giroud.