Lobotka Napoli, allarme per Conte: fastidio muscolare e presenza in forte dubbio contro il Torino

Lobotka Napoli, scatta l’allarme per Conte: fastidio muscolare e presenza in forte dubbio contro il Torino

Lobotka ha riportato un fastidio muscolare che mette in dubbio la sua presenza in Napoli‑Torino, una sfida già delicata per gli azzurri. La notizia arriva proprio nel giorno in cui la squadra aveva ritrovato il sorriso per il rientro in gruppo di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di stop, rendendo ancora più pesante l’ennesima tegola di una stagione complicata sul piano fisico.

Secondo quanto riferito da Francesco Modugno di Sky Sport, il centrocampista slovacco ha accusato un problema muscolare durante la seduta odierna e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Il rischio di un forfait per la gara di venerdì sera è concreto, soprattutto considerando la vicinanza dell’impegno e la necessità di evitare ricadute.

Il Napoli monitora con attenzione l’evoluzione del fastidio, consapevole dell’importanza di Lobotka negli equilibri della squadra. Lo staff medico effettuerà nuovi controlli per capire se esistono margini per un recupero lampo o se sarà necessario rinunciare al regista slovacco contro il Torino.