Per ora c’è distanza tra le parti ma il Milan vorrebbe inserire Domenico Berardi nell’affare che vedrebbe Locatelli approdare al Sassuolo

Nonostante il Milan sia in attesa della decisione del TAS per quanto concerne la prossima partecipazione all’Europa League, i rossoneri si muovono sul mercato, tentando di garantire a Rino Gattuso i rinforzi richiesti in vista della prossima stagione. L’ultima idea rossonera porta a Domenico Berardi del Sassuolo: l’esterno è stato infatti richiesto dal club di via Aldo Rossi 8 nei discorsi avviati con la società del presidente Squinzi per la cessione di Manuel Locatelli.

Ipotesi di scambio di prestiti con obbligo di riscatto, per ambo i giocatori, sulla quale tuttavia il Milan ha palesato qualche dubbio, con l’attaccante richiesto in prestito con diritto di riscatto dalla dirigenza rossonera. L’affare al momento è bloccato. Locatelli è molto vicino a vestire la maglia neroverde la prossima stagione mentre il capitolo riguardante Berardi è sbloccabile solo in casa di uscita di Suso: dialoghi già avviati da Mirabelli con il giocatore, tra le prime scelte per il reparto offensivo, per un affare in attesa di ulteriori sviluppi. E con Berardi tornato prepotentemente tra le prime opzioni in entrata per il mercato del Milan. Il mercato rossonero si muove, sotto traccia.