Locatelli sostituito: fuori in lacrime. Doveri aveva impedito il cambio

Manuel Locatelli fuori per problemi alla testa in Napoli-Juve. Ma Doveri aveva impedito un cambio prima

Problemi per Manuel Locatelli, sostituito ad inizio secondo tempo di Napoli-Juve per problemi alla testa dopo un fortuito scontro con Osimhen.

A far discutere i bianconeri, però, la decisione di Doveri di impedire il cambio del giocatore prima del calcio d’angolo che ha poi portato al 3-1. Il giocatore è infatti uscito in lacrime anche per questo.