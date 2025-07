Lookman Inter, Marotta annuncia in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico»

Lookman Inter, Marotta lo ha detto in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico». Le parole

Si è tenuta oggi la conferenza stampa inaugurale della stagione 2025-26 della Serie A presso la sede dell’Inter. A rappresentare i nerazzurri, il presidente Giuseppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu, che hanno delineato aspettative, obiettivi e strategie per l’annata calcistica appena iniziata. Ecco un passaggio sul mercato:

SUL MERCATO E SULLA QUESTIONE LOOKMAN – «Come sapete il mercato ha ancora una sua vita per circa un mese. Sottolineo un aspetto che spesso sfugge ad un’analisi attenta anche dei più di voi, il fatto che una squadra riesca a confermare i giocatori che l’hanno resa protagonisti nelle stagioni passate significa mettere un tassello molto importante. Il calciomercato è interessante, i tifosi aprono i giornali per leggere le novità e voi lavorate perché più si scrive di mercato e meglio è… Però in realtà bisogna anche capire che se una squadra come la nostra è arrivata dove è arrivata, significa che ha valori oggettivi molto importanti, valori che anche il mister ha riconosciuto come determinanti. La seconda fase, l’ho detto io in premessa, con la nuova proprietà di Oaktree abbiamo deciso di sviluppare un nuovo modello, che significa abbassare l’età media investendo su profili mirati e giovani, che possano rappresentare il presente, il futuro e che possano incrementare il patrimonio. Noi avevamo perso negli ultimi anni questo aspetto patrimoniale e lo stiamo recuperando con aspetti mirati che Oaktree ci ha concesso di fare. Il mercato ha la sua vita ancora per un mese, non nascondo che un elemento importante sia Lookman. Su indicazione dell’area tecnica e dell’allenatore è un giocatore che non scopriamo noi, credo sia nel taccuino di tutti i direttori sportivi italiani ed europei, ma comunque oggi è un giocatore dell’Atalanta. All’Atalanta va il massimo rispetto, ci mancherebbe che facciamo azioni di ostruzionismo. Abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia Percassi, non nascondo che con Luca Percassi qualche parola l’ho scambiata. Mi pare che fa parte della logica, alzare l’asticella e anche nelle richieste non aver paura nel chiedere i giocatori bravi. Questo è quello che posso dirvi, poi è prematuro dire quello che succederà».

QUESTA LA SETTIMANA DECISIVA PER LOOKMAN? – «Certamente sì, perché comunque con l’allenatore abbiamo condiviso la ricerca di giocatori che abbiano una certa duttilità e che diano a lui la possibilità di giocare con questo o quello schema. Chiaro che Lookman rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico. Ausilio e Baccin hanno anche altri nominativi. Non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione di quello che è un confronto tra Inter e Atalanta, se ci saranno le condizioni e l’Atalanta è decisa a venderlo, vedremo di attivare una negoziazione concreta e forse arrivare ad una conclusione. Altrimenti si farà una scelta differente».

LEGGI SU INTERNEWS24 LA CONFERENZA COMPLETA DI MAROTTA