Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo»

Ademola Lookman è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante nigeriano, protagonista assoluto con l’Atalanta nelle scorse stagioni, ha affidato le sue prime sensazioni ai canali ufficiali del club iberico, definendo l’approdo a Madrid come una vera benedizione. L’esterno offensivo non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova avventura in un campionato di vertice come la Liga, considerandola una sfida cruciale per la sua maturazione, anche sotto il profilo culturale e linguistico.

Il classe 1997 ha ribadito la ferma volontà di imparare e migliorare ulteriormente, mettendosi a completa disposizione del gruppo per conquistare trofei. Infine, il neo acquisto ha riservato parole al miele per i sostenitori dei Colchoneros, sottolineando come la loro passione viscerale e la dedizione totale alla maglia siano una fonte di grande ispirazione, chiudendo il suo intervento con il tradizionale motto della tifoseria rojiblanca.

EMOZIONI – «Sono molto felice di essere qui, è molto speciale per me. Questo è un club incredibile, quindi esserci è una benedizione. Sono davvero entusiasta. Ho giocato in altri grandi campionati, ma ora arrivo in una lega di primo livello. Un nuovo Paese e, inoltre, una nuova lingua. Ho molte sfide davanti a me, ma sono molto motivato e carico. Mi piace imparare, crescere e migliorare. Venire qui è esattamente ciò che cercavo: unirmi a un gruppo di grandi persone e grandi calciatori, per aiutare in tutto ciò che posso e vincere. Voglio migliorare perché credo di poter crescere ancora. È una nuova sfida per me che mi regala grandi stimoli, per questo sono molto emozionato».

UN MESSAGGIO PER I TIFOSI COLCHONEROS – «Sono molto, molto passionali, totalmente dediti alla squadra. Vivono e respirano calcio. Sono ben consapevole dell’importanza dei tifosi dell’Atletico e della passione che trasmettono al club, ai giocatori e alla squadra. È qualcosa di speciale. (Si è poi congedato con il grido: ‘Aúpa Atleti)».

