Lotito Zarate, la ricostruzione: il caso si sposta nelle aule giudiziarie, la Lazio respinge tutte le accuse del procuratore

Prosegue la battaglia a distanza tra Claudio Lotito e il procuratore di Mauro Zarate, ex calciatore biancazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il caso si sposta nelle aule giudiziarie.

La procura della Federazione si è già mossa, ma il caso ovviamente avrà altri risvolti. L’accusa del procuratore del calciatore rimane quella di aver percepito soldi in maniera irregolare, ma il club capitolino ha respinto ogni attacco.