Lotta Champions, si accende la corsa per il quarto posto! Milan, Juve, Como e Roma si giocano due posti: i calendari a confronto

Lotta Champions, si infiamma la corsa al quarto posto: Milan, Juve, Como e Roma in volata per due posti: calendari a confronto

La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League entra nella sua fase più incandescente, promettendo un finale di stagione ad alta tensione. La classifica attuale racconta di un duello serrato che coinvolge quattro squadre dalle ambizioni e dai percorsi molto diversi, tutte determinate a conquistare un posto nell’Europa che conta. Ogni punto pesa come oro e ogni passo falso rischia di compromettere mesi di lavoro.

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Juventus, Como e Roma si preparano a un rush finale senza margini d’errore, mentre il Milan, reduce dalle sconfitte contro Napoli e Udinese, torna improvvisamente a guardarsi alle spalle. Il terzo posto, che sembrava consolidato, è di nuovo in discussione e la volata Champions si allarga ulteriormente. Per i rossoneri, il calendario propone uno scontro diretto pesantissimo contro la Juventus, crocevia decisivo dopo un periodo che ha riaperto interrogativi e fragilità.

La Juventus, dal canto suo, può concentrarsi esclusivamente sul campionato, un vantaggio non trascurabile in questa fase della stagione. Dopo il pari con il Sassuolo e le vittorie contro Genoa e Atalanta, i bianconeri affronteranno il Bologna all’Allianz Stadium prima del big match contro il Milan. Il finale sembra più agevole, con Verona, Lecce e Fiorentina, ma l’ultima giornata nasconde un’insidia enorme: il derby della Mole in casa del Torino, potenziale spartiacque per la qualificazione europea.

Il Como, vera rivelazione del campionato, sogna un traguardo storico ma dovrà superare un percorso irto di ostacoli, complicato anche dagli impegni di Coppa Italia. Dopo la semifinale di ritorno con l’Inter, la squadra di Fabregas affronterà due trasferte delicate contro Sassuolo e Genoa, prima di ospitare un Napoli in piena corsa.

Il finale non concede respiro: Verona fuori casa, Parma al Sinigaglia e l’ultima, insidiosissima trasferta sul campo della Cremonese. Anche la Roma vive settimane decisive: eliminata dall’Europa League, dovrà affidare tutto al campionato, con un calendario di fuoco che prevede Atalanta, Fiorentina, Bologna e un derby infuocato contro la Lazio prima della chiusura a Verona. Una volata che promette emozioni fino all’ultimo respiro.