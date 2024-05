Lotta Salvezza, il SASSUOLO ci spera ancora; EMPOLI, dove sono i gol?

Lotta Salvezza, il Sassuolo torna a sperarci, mentre l’Empoli è in crisi: i toscani non riescono più a segnare

Con la vittoria contro l’Inter, il Sassuolo ha riacceso la lotta salvezza. Per i neroverdi si riaccende la speranza, ma la squadra di Ballardini nelle prossime tre giornate non ha margini di errore: contro Genoa Cagliari e Lazio non possono permettersi errori.

Anche l’Empoli non attraversa un momento difficile: la squadra di Nicola ha solo due punti in più sull’Udinese, ma la squadra fatica a segnare: in questo momento il capocannoniere è Niang, arrivato a gennaio con 4 reti. I toscani aspettano Caputo, la sua esperienza sarà fondmentale negli ultimi 270′ di campionato.