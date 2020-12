Lotta scudetto, il pronostico di Amoruso: «L’Inter è favorita»

L’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, ha parlato della possibilità di Scudetto dei bianconeri. Ecco le sue parole

Nicola Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole sullo Scudetto.

«Credo che l’Inter di Antonio Conte sia la favorita per lo scudetto. La Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso sono squadre costruite però per guardare a più obiettivi, dunque credo che bisognerà fare i conti anche con loro in relazione al momento che stiamo vivendo in linea generale».