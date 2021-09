Lotta scudetto, Pecci: «Inter favorita, la Juventus...»

Eraldo Pecci ha parlato della lotta scudetto in Serie A puntando tutto sulla riconferma dell’Inter

Eraldo Pecci ha analizzato lo stato di forma delle big della Serie A sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni.

JUVE TAGLIATA FUORI DALLO SCUDETTO – «No, ma in questo campionato ci sono sette grandi squadre e se perdi troppi punti diventa complicato recuperare. Anche se Allegri resta un grande allenatore».

INTER – «Anche senza Conte, Lukaku e Hakimi, l’Inter per me è la prima favorita per lo scudetto. Se non sbaglio ha ancora più di 15 giocatori campioni d’Italia, poi ha una compattezza in difesa straordinaria e a centrocampo Barella».

