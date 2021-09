Lotta scudetto, Preziosi si schiera: «Io tifoso del Napoli, spero sia il loro anno»

L’ex presidente Enrico Preziosi ha parlato della lotta scudetto, schierandosi apertamente con il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervistato dai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, Enrico Preziosi ha ammesso di fare il tifo per il Napoli nella lotta scudetto:

NAPOLI – «Mi auguro sia il loro anno, ne sono stato tifoso come del Genoa. Sono felice che quest’anno sia cominciato con sei successi. Con l’entusiasmo e le capacità hanno tutti gli ingredienti per raggiungere questo sogno. Spero per loro e dico anche “Forza Napoli!”».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE