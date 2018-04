L’ottimismo di Conti: «Sorridere sempre e rialzarsi, io non mollo mai» – FOTO

Dopo il secondo intervento chirurgico, Andrea Conti ha voluto rassicurare tutti i tifosi milanisti sulla sua pronta guarigione

Andrea Conti è stato nuovamente operato, stamattina, al legamento crociato del ginocchio sinistro. Operazione avvenuta a Villa Stuart dal professor Mariani: intervento chirurgico perfettamente riuscito e adesso per Andrea Conti l’obiettivo è quello di tornare in campo tra 5-6 mesi, all’inizio della nuova stagione. Il terzino del Milan, attraverso Instagram, ha voluto lanciare questo messaggio poche ore dopo l’intervento chirurgico: «SORRIDERE sempre nonostante tutto, perché la felicità più grande non sta nel non cadere mai ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta…solo così si è dei vincenti! #iononmollomai”».