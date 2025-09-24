 Lucarelli sul Parma: «Molto più di una semplice squadra. Ricordo questa cosa» - Calcio News 24
Lucarelli sul Parma: «Molto più di una semplice squadra. Ricordo questa cosa»

Alessandro Lucarelli: «Parma è stato molto più di una squadra, è parte di me»

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, è tornato a parlare Alessandro Lucarelli, storico capitano e simbolo del Parma. L’ex difensore ha condiviso emozioni, ricordi e riflessioni profonde sul suo legame indissolubile con la squadra gialloblù e con tutta la città. Un legame che, come lui stesso ha sottolineato, è andato ben oltre il semplice aspetto sportivo.

«Il mio rapporto con il Parma andava oltre la categoria in cui giocavamo. Non mi importava se fosse Serie A o Serie D: io volevo solo indossare quella maglia. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile in tre anni, ma quando ho smesso, ero sereno: ho lasciato nel momento più alto possibile», ha dichiarato Lucarelli con orgoglio.

Il riferimento è al periodo successivo al fallimento del club, avvenuto nel 2015. Un momento durissimo per tutto l’ambiente, vissuto da Lucarelli come una vera e propria ferita personale. «Il fallimento arrivò a maggio, ma già da febbraio sapevo che le cose andavano male. Nonostante tutto, dissi subito che sarei rimasto anche in Serie D. A quel punto non contava più dove giocavamo, contava il Parma

Lucarelli ha raccontato con emozione anche i momenti più duri di quel periodo buio: «A volte non avevamo neanche l’acqua da bere dopo gli allenamenti. Ma io ero lì da anni, ero il capitano. Sentivo sulle spalle il peso e la responsabilità di una città intera che stava soffrendo. Ho vissuto quel fallimento come una sconfitta personale, perché quando dai tutto te stesso e vedi tutto crollare, fa male. Molto male.»

Il percorso di rinascita del Parma, partito dalla Serie D e culminato con tre promozioni consecutive fino al ritorno in Serie A, è stato anche merito della sua guida, non solo tecnica ma soprattutto umana. Lucarelli è stato il simbolo di una rinascita fondata su valori forti: attaccamento alla maglia, senso di appartenenza, rispetto per la città e i tifosi.

Il Parma di oggi guarda al futuro, ma non dimentica chi ha reso possibile il presente. E Lucarelli, oggi dirigente del club, continua a essere una figura chiave per mantenere viva l’anima gialloblù. Per lui, il Parma non è mai stato solo calcio: è stata, ed è ancora, una parte fondamentale della sua vita.

