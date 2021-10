Lucca, parla chi l’ha scoperto: «Mi ricorda Ibra, lo proposi alla Juve ma…»

Goglia (scopritore Lucca): «Mi ricorda Ibra, lo proposi alla Juve ma…». Parla lo scout ed ex dirigente dell’Atletico Torino

Mario Goglia ha contribuito a fare la storia dell’Atletico Torino, società del panorama dilettantistico piemontese, nelle vesti di dirigente tuttofare. Tra i suoi tanti meriti c’è quello di aver scoperto e soprattutto creduto in Lorenzo Lucca, attaccante classe 2002 che piace al ct Mancini e che è finito nel mirino di diversi top club tra cui la Juventus. La redazione di JuventusNews24.com lo ha contattato in esclusiva.

Anche Mancini parrebbe averne grande considerazione: il suo futuro sarà in un top club?

«Mancini lo avrebbe portato in Nazionale maggiore ma lo ha lasciato all’Under 21. Sapevo che nel giro di poco sarebbe finito lì perché ha tutte le qualità, e poi non mi sembra che l’Italia in questo momento abbia grandissimi attaccanti. Io sinceramente per le caratteristiche che ha lo vedrei bene in Premier League, ma sarei contento se restasse in Italia. Mi piacerebbe giocasse nel Napoli essendone tifoso».

Ora si parla con insistenza di un interesse della Juve nei suoi confronti

«Lo avevo segnalato alla Juventus l’anno scorso, lo conoscevano già ma in quel momento valutavano altri profili. Ora mi sembra ci abbiano ripensato, ma sarà il suo procuratore a valutare eventuali proposte. Fossi nel ragazzo mi farei un po’ di trafila un po’ più tranquilla, anche perché non penso che la Juve lo manterrebbe da subito in rosa. Sentivo addirittura che potesse essere usato come contropartita per Vlahovic. Certo già solo immaginare Lorenzo dall’Atletico Torino alla Fiorentina… Ma resto dell’idea che, soprattutto se il Pisa dovesse continuare così, restare lì gli farebbe bene».