Lucescu ci ripensa di nuovo: rimarrà sulla panchina della Dinamo Kiev

Mircea Lucescu ci ha ripensato e rimarrà sulla panchina della Dinamo Kiev: dimissioni ritirate per l’ex tecnico dell’Inter

Nuovo capitolo dell’ingarbugliata vicenda Lucescu-Dinamo Kiev. Dopo le dimissioni degli ultimi giorni, il tecnico ci ha ripensato e rimarrà alla guida del club ucraino. Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale infatti la Dinamo Kiev ha pubblicato lo scambio di mail fra Lucescu e il presidente Igor Surkis in cui l’allenatore dà assicurazioni al numero uno del club.

«Ho profondo rispetto per voi e la vostra volontà di migliorare la Dinamo. Non ho mai ceduto alle difficoltà e ancor di più ora sono pronto a farlo avendo il supporto di una persona come lei. Le mie paure erano legate solo al non creare problemi alla sua famiglia e al club , ma sono fiducioso che insieme otterremo risultati significativi e cambieremo radicalmente l’atteggiamento dei tifosi nei miei confronti».