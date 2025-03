Lucio: «Inter Bayern Monaco, entrambe nel mio cuore; il Triplete Bis è possibile, ecco perchè»

Le parole di Lucio, ex difensore di Inter e Bayern Monaco, sul prossimo confronto tra le sue due squadre del cuore in Champions League

In un’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, Lucio, uno dei protagonisti dell’Inter che conquistò il Triplete nel 2010, ha parlato della possibilità che la squadra di Simone Inzaghi possa ripetere quell’impresa. L’ex difensore brasiliano ha poi commentato anche il suo legame con nerazzurri e Bayern Monaco, le due squadre che si affronteranno in Champions League e in cui ha lasciato un segno importante. Di seguito le sue parole.

TRIPLETE BIS PER L’INTER? – «Anche quest’anno è possibile e quindi, quando a questo punto della stagione sei in corsa per tutti e tre questi obiettivi… perché no?».

SU INTER E BAYERN MONACO – «Per me tutte e due sono grandi, grandissime squadre».

COSA MI HANNO LASCIATO QUESTE DUE SQUADRE? – «L’Inter è l’Inter, lì ho vinto il Triplete. E al Bayern Monaco, prima di venire in Italia, ho trascorso cinque anni che mi hanno lasciato altri ricordi fantastici. Entrambe sono nel mio cuore e sarà sempre così. Forse il Bayern è leggermente diverso perché ci ho giocato per più tempo e perché la mia famiglia è qui. Però, sono incredibili anche i ricordi di Milano».

PER L’INFINITY LEAGUE HO INCONTRATO ALCUNI COMPAGNI IN NERAZZURRO COME ZANETTI E CAMBIASSO – «Sì, è sempre bello vederli, scambiare qualche parola con loro e ogni tanto anche ricordare quei momenti, anche se ci pensano sempre i tifosi a questo. Anche prima, dopo l’abbraccio con Cambiasso, qualche interista mi ha fermato, mi ha chiesto foto, autografi. Fa sempre piacere. E poi quell’anno è stato bellissimo. Una stagione indimenticabile che rimarrà sempre nella mia memoria e nella storia del club. Sono ricordi che non mi abbandoneranno mai».