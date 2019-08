Lucioni guarda con fiducia al futuro del Lecce nonostante la sconfitta con l’Inter: «Ci sono buone basi per il nostro campionato»

Il Lecce ha esordito, al suo ritorno in Serie A, con una severa sconfitta. Il monday night di San Siro, infatti, ha portato in dote ai giallorossi di Liverani un netto 4-0 contro l’Inter.

Una serata che non ha scoraggiato un elemento d’esperienza come Lucioni, che guarda con fiducia al campionato: «Ci sono buone basi per portare avanti una bella stagione».