Nel Cristiano Ronaldo Day non è mancato niente, nemmeno un breve video che fa diventare realtà la celeberrima immagine comprendente la scritta Cris7iano e l’esultanza del portoghese

Il numero 7 sulle spalle, il viso da bello ed impossibile, la camminata di chi sa di essere tante cose e la celeberrima frase: «Eu estou aqui», “io sono qui” in portoghese. Il gesto di Cristiano Ronaldo, ormai, è un trend assoluto, tanto che i bambini di mezzo mondo, dopo un gol spesso e volentieri festeggiano così, con le mani verso il basso ad indicare dove stanno. L’ufficio stampa della Juventus, praticamente perfetto nel Cristiano Ronaldo Day, ha voluto concludere questa giornata storica per il club bianconero con un video che comprende tutto ciò.

«Lui è qui. Lui è Bianconero. Lui è Cristiano Ronaldo» il testo del tweet, con video di 30 secondi allegato. Quasi a voler dire che da sogno, l’arrivo del fuoriclasse portoghese è diventato realtà: CR7 è a Torino e ci rimarrà per 4 anni, grazie alla splendida operazione condotta da Fabio Paratici e Giuseppe Marotta e allo sforzo economico decisamente importante della famiglia Agnelli, con Andrea in testa. Da immagine a realtà, il Cristiano Ronaldo Day è oggi, ma lo sarà per i prossimi 4 anni.