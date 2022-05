Luis Alberto, salta l’ultima partita? E il futuro rimane un rebus

Luis Alberto potrebbe effettuare oggi il primo allenamento della settimana. Intanto il futuro del centrocampista è ancora poco chiaro

Non solo Immobile e Patric, Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Luis Alberto contro l’Hellas Verona. Lo spagnolo ieri non si è visto a Formello, idem martedì quando la squadra aveva svolto un lavoro defaticante. Oggi si capirà se il Mago potrà prendere parte all’ultima di campionato ma i dubbi restano.

Dubbi che circondano anche il suo futuro. La conferma di Luis Alberto non è così certa per il prossimo anno. Sarri ha imparato a gestirlo ma si è scontrato più volte e vorrebbe evitar altri contrasti. Va detto che perdere Milinkovic, Leiva e lo spagnolo in un colpo sarebbe un azzardo ma se dovessero arrivare offerte per il Mago saranno valutate. Lo riporta Il Corriere dello Sport.