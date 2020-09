Il commissario tecnico della Spagna ha elogiato le qualità di De Gea

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, al termine della prima partita di Nations League contro la Germania ha elogiato le qualità del portiere David De Gea.

«Parliamo di De Gea: quando commette un errore finisce su tutti i giornali, quando invece fa partite come questa dovremmo fargli un hola. Ha giocato tante partite come questa in Premier League quest’anno, le ho seguite tutte. Sarebbe bello che un giornale importante titolasse “De Gea, che portierone”, ma non lo faranno».