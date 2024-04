Luis Enrique: «Mbappé? Faccio il bene del Psg...»

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato di Mbappé al termine della vittoria contro il Marsiglia in cui è stato sostituito

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato di Mbappé al termine della vittoria contro il Marsiglia in Ligue 1, in cui è stato sostituito. Le sue dichiarazioni:

MBAPPE’ – «La gente non è d’accordo con la mia decisione? Non mi interessa. È la stessa musica ogni settimana, la stessa musica… è noioso. Io sono l’allenatore. Prendo decisioni ogni settimana. Faccio del mio meglio per il PSG, lo farò fino al mio ultimo giorno a Parigi».