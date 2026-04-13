Luis Enrique sicuro: «Siamo giovani, ma con esperienza, tutti abituati alle grandi sfide internazionali»

Luis Enrique non ha dubbi e svela: «Siamo giovani, ma con esperienza, tutti abituati alle grandi sfide internazionali»

Luis Enrique ha commentato a Sky Sport la sfida di Champions League che attende il suo PSG contro il Liverpool.

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PAROLE – «Uno dei nostri principi è cercare di dare fiducia ai giocatori, avere 23 giocatori simbolo e non uno. 23 che sentano la maglia, il club. Siamo giovani, ma con esperienza, tutti abituati alle grandi sfide internazionali»

Domani ci sarà una delle sfide più attese di questa edizione di Champions League: il ritorno tra Paris Saint‑Germain e Liverpool, un incrocio ad altissima tensione che vale l’accesso alle semifinali. Dopo la gara d’andata, caratterizzata da ritmi elevati e continui ribaltamenti di fronte, il Parc des Princes si prepara a vivere una serata che può segnare la stagione di entrambe le squadre.

Il PSG di Luis Enrique, spinto da un ambiente che si annuncia infuocato, arriva al match con la consapevolezza di dover giocare una partita perfetta. Il tecnico spagnolo ha chiesto ai suoi intensità, coraggio e controllo del gioco, elementi fondamentali per provare a piegare un Liverpool che, sotto la guida di Slot, ha ritrovato aggressività e brillantezza nelle transizioni. La gestione dei momenti chiave sarà determinante.