Lukaku Napoli, comunicato ufficiale del club: «La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari». Cosa succede adesso

Lukaku Napoli, comunicato ufficiale del club dopo il mancato ritorno dell’attaccante a Castel Volturno. La nota

Esplode un clamoroso caso disciplinare in casa Napoli. La tanto attesa ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Castel Volturno è stata improvvisamente scossa da un’assenza pesantissima e del tutto inaspettata: quella di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non si è presentato alla seduta odierna, scatenando l’immediata e durissima reazione della dirigenza partenopea.

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Il durissimo comunicato del club partenopeo

La rottura tra il centravanti e la società presieduta da Aurelio De Laurentiis sembra consumarsi in modo clamoroso e sotto gli occhi di tutti. Il club ha scelto la linea della fermezza assoluta e della totale trasparenza, pubblicando una nota ufficiale che non lascia spazio ad alcuna interpretazione morbida. Ecco il testo integrale diffuso:

“SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

Le conseguenze disciplinari: l’ipotesi fuori rosa

Le parole utilizzate dalla società pesano come macigni sul futuro del bomber. Il comunicato non si limita infatti ad annunciare una semplice e consueta sanzione pecuniaria, ma apre a scenari sportivi decisamente più drastici. La minaccia di sospendere la sua presenza nel gruppo a tempo indeterminato significa, di fatto, che Romelu Lukaku rischia seriamente di finire fuori rosa. Si tratta di una presa di posizione fortissima da parte del Napoli, deciso a non tollerare in alcun modo atti di insubordinazione o mancanze di professionalità, per tutelare la serenità e la compattezza dello spogliatoio.