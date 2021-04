Senad Lulic ha parlato dopo la gara contro il Milan: ecco le dichiarazioni del capitano della Lazio anche sul futuro

Senad Lulic spaventa i tifosi della Lazio: le sue parole a Sky Sport.

TRENO CHAMPIONS – «Non so se quella di stasera è stata la Lazio più bella, quest’anno ne abbiamo fatte tante. Era importante vincere, restiamo aggrappati al gruppo che punta la Champions. Domenica c’è un’altra partita e sarà decisiva. Le altre non mollano, siamo ancora lì e ce la giochiamo fino alla fine».

CONDIZIONI FISICHE – «É stato un anno difficile per me, ma piano piano giocando sto trovando la condizione migliore. Vediamo vediamo… Saltare tutto il ritiro non è semplice, oggi ho giocato 60 minuti e la prossima volta andrà meglio».

FUTURO – «Non so cosa farò, mi sono concentrato per giocare a pallone e sono contento di questo. Non so se queste saranno le ultime partite alla Lazio, sicuramente non le ultime della mia carriera».

