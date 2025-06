Macedonia del Nord-Belgio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Tose Proeski andrà in scena la sfida tra Macedonia del Nord-Belgio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Tose Proeski di Skopje si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Macedonia del Nord-Belgio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Macedonia del Nord (3-4-1-2): Dimitrievski; Zajkov, Serafimov, Musliu; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Ct: Milevski.

Belgio (4-3-3): Sels; Meunier, Faes, Debast, Castagne; De Bruyne, Raskin, Vanaken; Trossard, Lukaku, Doku. Ct: Garcia.

Orario e dove vederla in tv

Macedonia del Nord-Belgio si gioca alle ore 20:45 di venerdì 6 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO e in streaming su SKY GO e NOW. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.