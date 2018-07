Maglia Buffon Psg: ecco la nuova casacca di Gigi, indossata per la prima volta dai due attuali portieri dei francesi Areola e Trapp

Sabato 19 maggio è stata l’ultima giornata di Gigi Buffon con la maglia della Juventus. E l’Allianz Stadium si è goduto per l’ultima volta il portiere bianconero. Idolo di tanti, eroe per molti, straordinario esempio per tutti. Ma ora è giunto il momento di cambiare pagina: il Psg è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, offrendogli un contratto da otto milioni di euro a stagione. Cifre faraoniche, per un portiere che ha già compiuto 40 anni a gennaio. Sembrava in procinto di smettere e invece no. Perché Buffon intende proseguire l’avventura nel calcio giocato con i parigini, rinunciando almeno per il momento ad una carriera da dirigente fianco a fianco ad Andrea Agnelli, che ha comunque avallato la decisione di Gigi di proseguire l’avventura da giocatore.

Ora è tempo di Psg. E adesso Parigi è pronto ad accoglierlo. Per lui è già pronta la nuova maglia, quella che indosserà nella stagione 2018-2019. La casacca da portiere dei parigini è già stata indossata nell’ultima gara di Ligue 1 contro il Rennes da Areola in campo e da Trapp in panchina. Una maglia nike, con lo sponsor Fly Emirates, di colore rosso con una riga verticale blu che divide in due la casacca bianconera. Areola, giovane portiere aggregato anche alla nazionale francese per la spedizione in Russia, ha indossato la maglia da portiere del Psg anche ad un evento promozionale.

Sarà quella, dunque, la maglia di Buffon al Psg. Sarà quella la casacca con la quale intenderà dare l’assalto alla Champions League, che ancora non ha in bacheca. E che vuole prendersi dopo averla sfiorata per ben tre volte: nella finale della massima competizione europea del 2003 a Manchester contro il Milan, in quella del 2015 a Berlino contro il Barcellona e in quella del 2017 a Cardiff contro il Real Madrid.