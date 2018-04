Maglia Roma 2018/2019: le prime anticipazioni – FOTO

Il club giallorosso, insieme a Nike, pensa alla casacca della prossima stagione. Maglia roma 2018/2019: le anticipazioni e le ultimissime

Novità importanti in casa Roma in vista della prossima stagione. Il club giallorosso, ancora in corsa in Champions League (dovrà ribaltare il 4-1 del Camp Nou nei quarti di finale), terza in campionato, pensa al prossimo anno. Nella stanza dei bottoni giallorossa si pensa anche alla nuova maglia e il sito esvaphane.com ha pubblicato le prime anticipazioni. Maglia Roma 2018/2019: le ultimissime.

La nuova prima maglia della Roma avrà il classico colore giallo e rosso. La linea sarà molto semplice: base rossa con il colletto ridisegnato da Nike, di colore giallo. Anche il baffo dello sponsor tecnico sarà di colore giallo. Alla sinistra invece spicca lo stemma della società capitolina.