La moglie di Mahrez in lacrime: «In Arabia Saudita è tutto diverso»

Le parole di Taylor Ward, moglie di Riyad Mahrez, sulla sua nuova vita in Arabia Saudita dopo l’addio al Manchester City

Taylor Ward, moglie di Riyad Mahrez, ha parlato nel reality di Amazon Prime ‘Married to the Game’ della sua nuova vita in Arabia Saudita dopo l’addio al Manchester City.

PAROLE – «Ho detto a Riyad fin dall’inizio che la cosa che mi spaventava di più era un suo trasferimento all’estero. Ho sempre vissuto a Manchester, non ho mai dovuto trasferirmi, fare nuove amicizie e stare lontano dalla mia famiglia era la mia paura più grande. Se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei trasferita in Arabia Saudita con un marito e un figlio, non ci avrei creduto. Qui è tutto molto diverso, non avrei mai immaginato la mia vita lontana da Manchester. So che c’è un certo conservatorismo e ho chiamato per sapere che vestiti potevamo indossare io e mia figlia per andare in piscina, se dovevo coprirmi per entrare in acqua. E invece mi hanno detto ‘Scusate ma la piscina è riservata solo agli uomini».