Malagò: «L’Italia ci rende orgogliosi e felici. Mancini? Merito di Costacurta»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Io sono chiuso in una stanza dalle 14,30 di oggi pomeriggio. Siamo orgogliosi di questa Nazionale, siamo andati avanti esprimendo un calcio che ci ha sorpresi e resi felici. Era l’unica strada per arrivare fino in fondo ed il merito è del ct Mancini. I miei meriti? Lo dissi pubblicamente, quando eravamo commissariati come Federazione e Lega, c’era Costacurta nella parte tecnica e fu lui a spingere per Mancini in una rosa di allenatori molto importante. Parlammo molto e Costacurta mi disse che vedeva Mancini con una motivazione ed entusiasmo che sarebbero stati elementi vincenti. L’intuizione di Costacurta non era scontata ed è stata meravigliosa».