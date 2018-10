Il brasiliano Malcom fatica a trovare spazio al Barcellona e avrebbe così chiesto la cessione: Inter, Tottenham e Arsenal sul giocatore

Sei minuti contro il Valladolid il 25 agosto e 19 contro il Leganès il 26 settembre. Ecco l’apporto di Malcom al Barcellona in 100 giorni di permanenza in Catalogna. 25 minuti giocati sui 1260 disputati in totale dalla squadra. Eppure in estate tantissimi team europei lo avevano cercato e corteggiato. Reduce da una meravigliosa stagione disputata con il Bordeaux, era stato oggetto di una lunghissima ed estenuante trattativa con l’Inter, che lo voleva fortemente ma non se la sentiva di inserire l’obbligo di riscatto nell’affare. Poi è stata la volta della Roma ed era tutto fatto con addirittura le visite mediche prenotate e l’autista pronto ad aspettarlo in aereoporto. Poi l’intromissione del Barcellona che è riuscito a strappare all’ultimo il giocatore facendogli firmare un contratto da 2,5 milioni netti per 5 anni.

L’allenatore blaugrana, Ernesto Valverde, ha messo subito in chiaro che non si trattava di un giocatore voluto da lui, ma di un’idea del club. Recentemente è stato convocato per le partite contro Inter e Barcellona, ma senza essere impiegato. E’ ormai chiaro che il suo destino è quello di lasciare Barcellona a gennaio. Il Barcellona lo ha praticamente ufficializzato. Si tratta solo di capire quale possa essere la destinazione. L’Inter, che non lo ha mai dimenticato, è tornata a farsi viva per un possibile prestito con diritto di riscatto, che però potrebbe concretizzarsi solamente la prossima estate avendo già tesserato Lautaro Martinez e Keita quest’anno. L’operazione andrebbe impostata a gennaio e chiusa a giugno. Ma occhio alla fortissima concorrenza di Tottenham e Arsenal che potrebbero permettersi i soldi dell’investimento fatto dal Barcellona, già a gennaio.