Malcom all’Inter? Affare costoso, Ausilio studia l’offerta

L’Inter vuole chiudere per Malcom, calciatore del Bordeaux che fa impazzire Ausilio: i dettagli dell’offerta

Il Bordeaux è stato chiaro con l’Inter: per Malcom servono quarantacinque milioni di euro. Il calciatore brasiliano piace molto ai nerazzurri, tanto che nelle ultime ore si è parlato di un via libera dal giocatore e dal suo entourage per il trasferimento all’Inter. Sono confermare le voci riguardo la volontà dell’attaccante, ma i girondini vanno convinti. Non sarà facile perché l’affare è costoso e il Fair Play Finanziario è una minaccia: l’Inter non può fare affari onerosi a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto) perché rischia di non poter iscrivere il calciatore alla lista per la prossima Champions League. Piero Ausilio studia la proposta migliore.

Il direttore sportivo dei nerazzurri pensa a un prestito con diritto di riscatto. Non è una formula allettante, ma potrebbe diventarlo qualora l’Inter alzasse l’offerta per quanto riguarda la parte onerosa del prestito. Il riscatto non sarebbe obbligatorio, ma solo sulla carta, perché poi Ausilio prometterebbe di prendere Malcom a titolo definitivo nel giro di dodici mesi. Il ds fa leva sul sentimento del calciatore, d’altronde il Bordeaux non vuole iniziare la stagione con uno scontento in rosa. Da Milano filtra ottimismo, sulle sponde della Garonna pensano a un addio di Malcom.