Inter scatenata: c’è il sì di Malcom!

L’Inter punta su Malcom. Il giocatore del Bordeaux ha detto sì ai nerazzurri ed è pronto a forzare la mano con il suo club

Inter scatenata sul mercato! E’ in arrivo Radja Nainggolan, che si aggiunge a una folta schiera di nuovi acquisti (de Vrij e Asamoah a parametro zero, quest’ultimo non ancora ufficializzato, e Lautaro Martinez). L’Inter preme per William Carvalho e lavora anche per un nuovo esterno d’attacco. Matteo Politano e Malcom restano in lizza per una maglia nell’Inter. L’esterno brasiliano classe ’97 del Bordeaux al momento sarebbe la prima scelta. Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già detto sì ai nerazzurri.

Il calciatore però è stato convocato dal Bordeaux per il ritiro che inizierà venerdì prossimo. Se volesse forzare la mano, potrebbe tentare lo strappo non presentandosi in ritiro ma al momento questo sembra essere uno scenario remoto. Ausilio ha in mano il gradimento totale, che si traduce in un accordo verbale, con il brasiliano del Bordeaux. Tanto che Malcom sarebbe pronto a giocare la partita in prima persona. Il calciatore, si dice, potrebbe arrivare a Milano la prossima settimana per parlare con l’Inter ma lo scenario non trova conferme. L’Inter intanto è in pressing: prestito oneroso da 5-7 milioni e diritto di riscatto per un totale di 40 milioni, il Bordeaux pretende invece una cessione a titolo definitivo. Si tratta.