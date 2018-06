William Carvalho, mediano della nazionale portoghese, è ritornato in auge per il centrocampo dell’Inter

Il nome di William Carvalho non è nuovo in casa Inter, visto che era già venuto fuori nelle ultime sessioni di calciomercato. Il calciatore, al momento, è di proprietà dello Sporting Clube de Portugal ma ha chiesto lo svincolo a causa del brutto episodio di scontri con i tifosi dopo la mancata qualificazione della squadra portoghese in Champions League. Non è detto che la richiesta venga accolta perchè la società biancoverde ha minacciato vertenze alla FIFA.

Nel mentre l’Inter, come rivelato da Sky Sport, ci pensa ed il suo arrivo a parametro zero sarebbe un colpo non da poco, tenuto conto che si parla del centrocampista titolare del Portogallo, l’unico incontrista della selezione capitanata da Cristiano Ronaldo. William Carvalho è un equilibratore del gioco, il classico calciatore capace di lavorare in fase di interdizione ed affidare il pallone a chi ha doti più fantasiose rispetto alle sue. Mediano strutturato fisicamente, adatto al 4-2-3-1 che ha in mente Luciano Spalletti, non molto appariscente ma prezioso per il lavoro oscuro che garantisce in fase di non possesso. Una soluzione perfetta in caso di addio di Roberto Gagliardini che, dopo un inizio super, ha disatteso le aspettative. L’Inter non si ferma più.