L’Inter punta a rinforzare l’attacco con la firma sul contratto di Mauro Icardi, ma la Juventus lo mette ancora nel mirino

L’Inter e la Juventus sono protagoniste per Mauro Icardi. Il giocatore argentino si è goduto le sue ferie, mentre Sampaoli arrancava in Russia con l’Argentina. Si è parlato molto della non convocazione di Icardi e si parlerà molto di mercato per lui. L’Inter attende solo Wanda Nara, la compagna-agente della punta, per mettere nero su bianco il nuovo contratto. Il nero e il bianco sono colori insidiosi, perché la Juventus ha nel mirino Icardi e non molla: pare che i bianconeri siano molto interessati al colpaccio se partisse Higuain, come riporta Tuttosport. Se si unisse un’altra cessione eccellente come quella di Miralem Pjanic, allora ci sarebbero i soldi per tentare il colpo “impossibile”.

L’Inter però è tranquilla, forte del fatto che una squadra italiana deve trattare direttamente con Ausilio e soci per prendere Icardi. Chi lo vuole all’estero può pagare centodieci milioni di euro come dice la clausola e proprio la clausola è uno dei punti che l’Inter vuole rivedere. Dopo Miranda, Vecino, Candreva e Skriniar, Ausilio vuole il rinnovo di Icardi. Nara parte da otto milioni di euro, l’Inter è sotto di un po’ e offre al massimo sei milioni di euro, anche se si può trattare e c’è ottimismo. Icardi e Nara vogliono otto milioni perché l’Inter ha deciso di alzare la clausola a centosessanta milioni, ma potrebbero ridimensionare le loro idee qualora la clausola venisse tolta. L’Inter avrebbe così il coltello dalla parte del manico in ogni trattativa.