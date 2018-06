Milan Skriniar è destinato ad essere uno dei leader dell’Inter di Luciano Spalletti anche in futuro

Le sirene di mercato, da mesi ormai, stanno cantando per ammaliare Milan Skriniar ma il forte difensore slovacco ha sempre fatto sapere di voler rimanere all’Inter. Certo, non escludendo un futuro prossimo all’estero, ma per ora i suoi pensieri sono tutti neroazzurri. La dirigenza interista, dal canto suo, vuole blindare l’ex calciatore della Sampdoria per evitare che i top club europei si fiondino sul suo cartellino.

Da Sky Sport arrivano notizie fresche, fresche sul futuro di Skriniar. Il contratto di Milan scadrà il 30 giugno 2022 ma la dirigenza dell’Inter sta lavorando affinchè il suo futuro faccia ancora rima con il club neroazzurro. Ci sarebbe stato un summit tra l’entourage del calciatore e la società milanese, nel quale sarebbe arrivata la proposta di prolungamento del contratto di un altro anno. Ora il procuratore ne parlerà con il diretto interessato, ma le sensazioni sono positive e c’è ottimismo. L’affare, addirittura, potrebbe concretizzarsi già nel corso della prossima settimana. In 12 mesi Skriniar si è preso l’Inter e l’Inter spera di prendersi Skriniar per i prossimi anni. Work in progress in casa neroazzurra: c’è un rinnovo contrattuale da mettere nero su bianco.