Milan Skriniar ammette l’interessamento del Manchester United ma conferma la volontà di rimanere all’Inter anche nella prossima stagione

Milan Skriniar è senza ombra di dubbio una delle stelle della formazione guidata da Luciano Spalletti. Lo slovacco nonostante la giovane età si è imposto rapidamente come pilastro difensivo ed è stato uno dei punti di forza che ha permesso all’Inter di tornare a giocare la Champions League dopo anni lontano dai campi della maggiore competizione europea. Le prestazioni di Skriniar hanno ovviamente attirato le attenzioni dei grandi club e tra questi c’è anche il Manchester United, che oggi ha ufficializzato l’acquisto di Fred dallo Shakhtar Donetsk. I tifosi dell’Inter possono comunque stare tranquilli, il difensore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.

«Le voci sul Manchester United? Sono contento che si sia interessato a me, ma l’Inter ha molta fiducia in me e ha deciso di puntare sulle mie qualità e non c’è altro da aggiungere se non che sono soddisfatto di questa decisione», ha detto Skriniar intervistato dal sito della federazione slovacca. Nel frattempo l’Inter ha sostanzialmente chiuso l’acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma sulla base di 24 milioni di euro più Santon e un giovane del vivaio.