Pjanic, non solo il Barcellona: si fa avanti il Chelsea

Miralem Pjanic oggetto del desiderio di molti big club europei: dopo il Barcellona, si fa avanti il Chelsea. La richiesta della Juve è molto alta

Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Nonostante il club bianconero avesse fatto sapere di non voler vendere il giocatore, qualora dovesse arrivare un’offerta monstre, potrebbe prendere in seria considerazione la cessione. Tra i club più interessati al bosniaco c’è il Barcellona, ma non solo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, sul centrocampista bianconero ci sarebbe anche il Chelsea di Abramovich. Per provare a strapparla alla Juve, i blues dovranno presentare un’offerta di almeno 80 milioni di euro.