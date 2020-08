Malinovskyi, il suo primo tecnico lo paragona a Messi. Uno da grande calcio ed ora l’Atalanta dovrà stare attenta alle big europee

Oleksandr Funderat, direttore sportivo del Vorskla (Ucraina) ed ex responsabile dell’Academy dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Ruslan Malinovskyi.

FENOMENO RUSLAN – «Malinovskyi è un piccolo Messi fuori dall’area di rigore. Spaccava la porta già a 18 anni. Restava un’ora in più dopo gli allenamenti e calciava da fermo, in corsa, al volo…. Il gol alla Juventus arriva da lì. Ruslan è la rivelazione della Serie A, spero lo diventi anche in Champions League. Malinovskyi gioca un metro dietro gli attaccanti, anticipa la giocata e ha un gran tiro dalla distanza. Non avrà il tocco di Ilicic nello stretto, ma la botta da fuori sì, l’ho intravista fin dai primi allenamenti. Se fossi l’allenatore del Manchester City o del Real Madrid, manderei un osservatore a vedere le partite dell’Atalanta, perché questo ragazzo ha tutto per giocare in una big mondiale. Dipenderà soltanto da lui. Alcuni lo hanno accostato a Nedved, ma non sono d’accordo. Per me ha il tiro di Sinisa Mihajlovic: secco, forte, preciso. Poi le ripeto, fuori dall’area è un piccolo Messi. Con quella botta..».