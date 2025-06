Malta-Lituania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Ta’ Qali Stadium andrà in scena la sfida tra Malta-Lituania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Ta’ Qali Stadium di Attard si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Malta-Lituania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Malta (3-5-2): Bonello; Muscat, Carragher, Pepe; J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Chouaref, Camenzuli; P.Mbong, Teuma. Ct: Di Leo.

Lituania (3-4-2-1): Gertmonas; Kazukolovas, Utkus, Tutyskinas; Sirvys, Antanavicius, Gineitis, Lasickas; Golubickas, Dolznikov; Kucys. Ct: Jankauskas.

Orario e dove vederla in tv

Malta-Lituania si gioca alle ore 18:00 di sabato 7 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT CALCIO e in streaming su SKY GO e NOW.